Yaroslav Rakitskyi, Adana Demirspor'da
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi'yi transfer ettiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi'yi transfer ettiğini duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi. - ADANA
İhlas Haber Ajansı / Spor