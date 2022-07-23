Yaroslav Rakitskyi, Adana Demirspor'da Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi'yi transfer ettiğini duyurdu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi'yi transfer ettiğini duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Spor Shakhtar Donetsk Adana Demirspor FK Zenit Spor Haberler

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