Yarışçı adayları için 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesi beşinci kez yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT iş birliği ile "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesi, beşinci kez gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT iş birliği ile "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesi, beşinci kez gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, ehliyet sahibi 29 yaş altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen ve 600 kişiyle sınırlanan projenin elemeleri, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 21-24 Haziran ile 16-19 Ağustos tarihlerinde iki ayrı grup olarak düzenlenecek.

İlk grup kayıt işlemleri 22 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde, ikinci grup kayıtları da 3 Temmuz-31 Temmuz tarihlerinde olacak.

Tüm katılımcıların teorik eğitimler sonrası Fiat Egea yarış otomobilleriyle zamana karşı yarışacağı elemelerin ardından, 14-15 Eylül tarihlerinde ileri seviye eğitimler ve final elemeleri olacak. Proje sonunda belirlenecek en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea otomobilleriyle 3 yarışlık 2023 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışma imkanı bulacak.

Bu yıl ayrıca Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle Afet Bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerinden başvuracak kişilere yönelik özel bir kategori oluşturuldu. Bu kategoride ilk elemeler için 25 kişi, ikinci elemeler için 25 kişi olmak üzere toplam 50 kişilik bir kontenjan ayrılıp, bu adayların ulaşım, konaklama ve katılım bedelleri TOSFED tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Bugüne kadar, FIAT'ın desteği ile bin 700'ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız sosyal sorumluluk projemiz TOSFED Yıldızını Arıyor, bu sene de daha geniş bir kapsam dahilinde düzenleniyor. Kendine güvenen tüm gençlerimizi davet ettiğimiz elemeler ile yeni yetenekleri sporumuza kazandırmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu yıl, tüm masraflarını karşılayarak, deprem bölgesinden gelen 50 gencimizin bu projeye ücretsiz katılmalarını da sağlayacağız." ifadelerini kullandı.