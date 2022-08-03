Yarı otomatik ofsayt teknolojisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi, Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak. Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi, Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sistemin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu. UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı. Spor AA / Fatih Erel UEFA Şampiyonlar Ligi Süper Kupa Spor Haberler

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