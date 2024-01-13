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Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir, hangi maçlarda var?

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Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ilk kez RAMS Başakşehir-Alanyaspor maçında çalıştı. Peki, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir, hangi maçlarda var?

Süper Lig'in ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ilk kez RAMS Başakşehir-Alanyaspor maçında devreye girdi. Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, bu sistem sayesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Peki, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir, hangi maçlarda var?

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yeni sistemde tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağı temin ediliyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından bu uygulama yapılıyor.7

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve elde edilen görüntüler eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Taranan görüntü VAR monitörü aracılığıyla hakeme izletilerek kısa sürede karar alınması sağlanacak.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 10 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak. Taranan görüntü 3 boyutlu animasyona çevrilip yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlerle de paylaşılacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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