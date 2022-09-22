Yarı Olimpik Yüzme Havuzu devri gerçekleştirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için Ortaca Belediyesi ile Muğla İl Gençlik Spor Müdürlüğü arasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Ortaca Belediye Başkanlığı'nın işbirliği ile Ortaca'da yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı tamamlandı. Havuzun Ortaca Belediyesi'nden, Muğla İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne devir teslimi yapıldı.

Devir Teslim törenine Muğla İl Gençlik Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Sözgen ve eğitmenler katıldı.

7 milyon 640 bin lira maliyet ile yapılan Yüzme Havuzu'nun, 4 milyon 130 bin liralık kısmı Bakanlık tarafından hibe olarak verilirken, 3 milyon 510 bin liralık kısmı ise Ortaca Belediyesi tarafından karşılandığı açıklanmıştı. - MUĞLA