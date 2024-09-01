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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra, otoparkın çıkışında arkasından kornaya basan sürücünün saldırısına uğradı. Yere düşürdüğü savcıyı defalarca yumruklayan saldırgan kayıplara karıştı. Olay kameraya yansırken, saldırganın 7 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, savcıyı defalarca yumruklarken, o anlar kameraya yansıdı.

YARGITAY CUMHURİYET SAVCISININ KABUS ANLARI

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra korku dolu anlar yaşadı. Maçın ardından otoparkın çıkışına gelen İşçimen arkasından kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğradı.

YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Ekol Tv'de yer alan habere göre aracından inen sürücü, savcı İşçimen'e yere düşürüp defalarca yumrukladı. OIayın ardından kayıplara karışan saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

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Yorumlar (19)

Doğan Can:

Mağdur Hakim, savcı olunca adalet tecelli eder ve mağduriyetleri giderilir.

232
10
yanıtYanıtla
mehmet:

7 suç kaydı var. ama geçen hafta salıvermştiniz.

178
3
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Emrah null:

ah savcım ah. sadece makamına saygı duyulan bi ulkedesin. belkide 7 suc kaydı olan o varlığı sen bıraktın. yani sokaklar suc nakinalariyla doluyken koltuğunda degilsen işte böyle hep kendini kollamak zorundasın

121
3
yanıtYanıtla
Atilla Han:

yumruk atanın güvendiği bir siyasi parti varsa ne olacak

85
21
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sehmus nisa:

daha önce nasıl ifadesi alınıp serbest bırakıldı ise yine ifadesi alınıp serbest bırakılır mı acaba ?

98
1
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

Sen şimdi naneyi yemedin mi:)))

67
5
yanıtYanıtla
Edip Nilufer:

Her kornaya basan için arabadan inip Niye basıyorsun kornaya demen mı gerekiyor

46
6
yanıtYanıtla
Erdal_19:

sokakların adaleti

44
4
yanıtYanıtla
Kalkan:

Mağdur savcı olunca suçlu tez vakitte yakalanıyor gariban olunca suclu zor bulunuyor...

30
2
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Serkan Aygun:

İyi gariban birine bulaşmamış

24
3
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