Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra, otoparkın çıkışında arkasından kornaya basan sürücünün saldırısına uğradı. Yere düşürdüğü savcıyı defalarca yumruklayan saldırgan kayıplara karıştı. Olay kameraya yansırken, saldırganın 7 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, savcıyı defalarca yumruklarken, o anlar kameraya yansıdı.
YARGITAY CUMHURİYET SAVCISININ KABUS ANLARI
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra korku dolu anlar yaşadı. Maçın ardından otoparkın çıkışına gelen İşçimen arkasından kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğradı.
YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI
Ekol Tv'de yer alan habere göre aracından inen sürücü, savcı İşçimen'e yere düşürüp defalarca yumrukladı. OIayın ardından kayıplara karışan saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
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