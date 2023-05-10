Yardımcı kadın pilot eğitimleri sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen yardımcı kadın pilot eğitimleri tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen yardımcı kadın pilot eğitimleri tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılan eğitimlere 3 grup halinde toplam 250 kadın aday katıldı.

Teorik eğitimler sonucunda başarılı olan 30 katılımcıya daha sonra pistte pratik eğitim verildi.