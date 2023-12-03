Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Finalde Hollanda'dan Sidane Pontjodikromo ile karşılaşan Erel, müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 7. şampiyonluğunu elde etti.

Yankı Erel, Kuveyt'te şampiyon oldu

Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde Hollanda'dan Sidane Pontjodikromo ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, böylece tekler kategorisinde 7. şampiyonluğunu elde etti.