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Yaman Rüzgar Kızılet, Para Yüzme Türkiye Şampiyonu Oldu

Yaman Rüzgar Kızılet, Para Yüzme Türkiye Şampiyonu Oldu
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Aydınlı özel sporcu Yaman Rüzgar Kızılet, Para Yüzme Milli Takım Seçme Yarışları ve Türkiye Şampiyonası vize yarışlarında 6 kategoride şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Kızılet, bu başarı ile Milli Takım Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Aydınlı özel sporcu Yaman Rüzgar Kızılet, Para Yüzme Milli Takım Seçme Yarışları ve Türkiye Şampiyonası vize yarışlarında tarihi başarıya imza atarak 6 kategoride Türkiye şampiyonu oldu.

ADÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda antrenmanlarına devam eden Aydınlı özel sporcu Yaman Rüzgar Kızılet, 28-30 2024 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Para Yüzme Milli Takım Seçme Yarışları ve Türkiye Şampiyonası vize yarışlarında sergilediği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

100 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 100 metre sırtüstü, 100 metre kelebek, 400 metre kelebek ve 200 metre ferdi karışık kategorilerinde zirveye ulaşan Kızılet, bu başarıyla 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Milli Takım Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Başarısıyla tüm Aydın'a gurur yaşatan özel sporcu Yaman Rüzgar Kızılet, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü ile birlikte Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek bu mutluluğu paylaştı. Ziyarette, genç sporcunun başarısı takdir edildi.

"Hedefim daha büyük başarılara imza atmak"

Başarısıyla ilham kaynağı olan Kızılet; "Bu şampiyonluk sadece bir başlangıç. Hedefim, milli takıma katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve uluslararası başarılar elde etmek. Bana her zaman destek olan aileme, antrenörlerime ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yaman Rüzgar Kızılet'in kazandığı şampiyonluk, sadece Aydın'ımız için değil, tüm Türkiye için büyük bir anlam taşıyor. Özel sporcumuzun elde ettiği bu başarılar, sporda engellerin aşılabileceğinin bir kanıtıdır. Yaman'ın azmi ve kararlılığı, tüm genç sporcularımıza örnek olmalıdır. Kendisine Türkiye Şampiyonası'nda da başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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