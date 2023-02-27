Yamak, depremde hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın ailesini ve mezarını ziyaret etti Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'un Kulüp Başkanı Nahid Yamak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski oyuncusu Saruhan Bolat'ın Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki ailesini ve kabrini ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'un Kulüp Başkanı Nahid Yamak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski oyuncusu Saruhan Bolat'ın Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki ailesini ve kabrini ziyaret etti. Yamak, Saruhan'ın acılı ailesine başsağlığı dileğini ileterek "Acınız acımızdır. Saruhan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Sizlerin acısını paylaşıyor, sabırlar diliyorum. Giresunspor kulübü olarak her zaman yanınızdayız" dedi. Saruhan Bolat'ın ilçeye bağlı Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarını da ziyaret eden Çotanakların Başkanı Yamak, Saruhan'ın kabrine çiçek bırakıp, dua etti. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kahramanmaraş Giresunspor Giresun Spor Haberler

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