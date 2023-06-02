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Yamaçparaşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de

Yamaçparaşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de

Spor Haberleri

Kayseri, 6-12 Ağustos'ta yapılacak Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Kayseri, 6-12 Ağustos'ta yapılacak Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri de gerçekleştirilecek. Şampiyonanın, 6-12 Ağustos tarihleri arasında Ali Dağı'nda yapılacağı duyuruldu. Yarışmaya en fazla 150 pilot katılabilecek. Katılım sayısı 150'den fazla olursa Yamaç paraşütü pilotlarının daha önce ki yarışmalardan aldıkları puanlar göz önünde bulundurularak en iyi 150 pilot şampiyonada yarışacak. Pilotlar için katılım ücreti 500 lira, öğrenciler için katılım ücreti 100 lira olarak belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Toros Dağları Türkiye Kayseri Spor Haberler

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