Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak
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Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek. Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 6-12 Ağustos tarihlerinde Ali Dağı'nda yapılacak. 150 sporcunun katılımıyla sınırlı organizasyonla, ülkede bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılması amaçlanıyor.
Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 6-12 Ağustos tarihlerinde Ali Dağı'nda yapılacak.
150 sporcunun katılımıyla sınırlı organizasyonla, ülkede bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılması amaçlanıyor.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: AA / Spor