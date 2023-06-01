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Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

Spor Haberleri

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek. Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 6-12 Ağustos tarihlerinde Ali Dağı'nda yapılacak. 150 sporcunun katılımıyla sınırlı organizasyonla, ülkede bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılması amaçlanıyor.

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 6-12 Ağustos tarihlerinde Ali Dağı'nda yapılacak.

150 sporcunun katılımıyla sınırlı organizasyonla, ülkede bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Spor

Toros Dağları Türkiye Kayseri Spor Haberler

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