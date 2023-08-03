Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak
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Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de gerçekleştirilecek.
Talas ilçesindeki Ali Dağı, 6-12 Ağustos'ta Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Yaklaşık 150 sporcu, 70 ile 150 kilometre mesafelerdeki noktalara "gol" yapmak için yarışacak.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor