Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Talas ilçesindeki Ali Dağı, 6-12 Ağustos'ta Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 150 sporcu, 70 ile 150 kilometre mesafelerdeki noktalara "gol" yapmak için yarışacak.