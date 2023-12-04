Yamaç Paraşütü Sporcusunun İsmi Tepede Yaşatılacak
Yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden milli sporcu Orkut Baysal'ın ismi, Türkiye rekorlarına ev sahipliği yapan Ayaş Kumludoruk Tepesi'ne verildi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen törende, Orkut Baysal'ın anısına bir tören düzenlendi.
Yamaç paraşütü mesafe uçuşlarında Türkiye rekorlarına ev sahipliği yapan Ayaş Kumludoruk Tepesi'ne, yamaç paraşütü kazasında vefat eden milli sporcu Orkut Baysal'ın ismi verildi.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ayaş Kumludoruk Tepesi'ne Orkut Baysal'ın isminin verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.
Düzenlenen törene, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, havacılık kulüpleri ve sporcular katıldı.
Orkut Baysal, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Nisan'da yaşanan yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetmişti.