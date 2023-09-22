Yamaç Paraşütü Pilotları Düzce'de Eşsiz Doğanın Keyfini Çıkarıyor

- Gökyüzünde her saniye adrenalin yaşıyorlar

DÜZCE - Yamaç paraşütü pilotlarının yeni gözdesi Düzce'de, pilotlar yüksek yamaçlardan uçarak hem eşsiz doğanın hem de gökyüzünün tadını çıkartıyor.

Yamaç paraşütçülerinin favori yerleri arasına Düzce de girdi. Gölyaka'nın Bakacak Köyü'nde yaklaşık bin metre rakımlı tepeden kalkış yapan pilotlar, Gölyaka merkezde bulunan 250 dönüm çimenlik alana sahip Kültür Parka rahatlıkla inebiliyor. Paraşüt pilotları havada uygun termikleri yakalayarak saatlerce gökyüzünde süzüldüklerini belirtirken bunun bulunmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

"Düzce yamaç paraşütünde 2. Alanya olur"

İstanbul'dan yamaç paraşütü yapmak için gelen tandem pilotu Sami Saraçlar, "İstanbul'dan geldim. Burada bin metreye yakın bir tepe var onu keşfettik. 20-25 gündür de geliyoruz. Burasını çalışır vaziyete getireceğiz. Bence burası 2. Alanya olur. Karadeniz'e yakın olduğu için saat saat, dakika dakika değişiyor. Onu bizler zaten ayarlıyoruz. Bekliyoruz ama uçuşa çok uygun. Bazı arkadaşlarımız da single uçuyor. Burada hiçbir sıkıntı olmaz. İniş yerimiz de çok güzel, 250 dönüm bir araziye iniş yapıyoruz. O nedenle çok rahat bir yer. Tehlikesi yok. Ortamı da çok güzel" diye konuştu.

"Kadınlara da tavsiye ederim"

Karı-koca yamaç paraşütü yapan Egemen Aydoğan ve Züleyha Aydoğan çifti ise kadınlara da yamaç paraşütünü tavsiye ederek şöyle konuştu.

"Bu uçuş için Bolu'dan geliyoruz. Burada güzel bir pistimiz var. Burayı yeni keşfettik. Eşim ile birlikte geldik. O da tandem pilotu. Muhteşem bir yer, doğası, manzarası süper. Daha önce birçok yerde uçuş yaptık buradaki manzarayı hiçbir yerde görmedik. Yaklaşık 6-7 yıldır uçuyoruz. Daha önce Isparta'da görev yaptım. Emekli askeri personelim. Birçok yerde uçma şansı buldum. Yakın yerlerdeki uçuş bölgelerini keşfetmeye çalışıyoruz. Gölyaka'yı da daha önce duymuştum. Gölyaka yeşil, doğal ağaçların olduğu bir bölge. Çok güzelde bir görüntüsü var. Çoluk çocuk herkesin gelebileceği, piknik yapabileceği bir bölge. Bayanlar için yamaç paraşütü zor değil. Çok zevkli hatta bayanları teşvik etmek lazım. Bayanlar bu ortamları canlandırır, renk katar diye düşünüyorum."

"Termiklerle saatlerce havada kalınabiliyor"

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Akın, uygun termiklerle saatlerce havada kalınabildiğini belirterek, "Bugün eğlence aktivite için Düzce'ye geldim. Ben Sakarya Hendekliyim. Arkadaşlarla güzel atlayış yaptık. Bakacak Köyü'ne çıktık. 960 metreden süzülerek alana indik. Uçuş için oldukça güzel. Dağda 960 metreden çıkıyoruz. Bulunduğumuz yer 200 metre. Arada 700 metre fark var. Buraya düz uçuşla 17 dakikada gelinebiliyor. Termikleri de çok güzel. Termikleri yaklarsak saatlerce havada kalınabiliyor ama genellikle burayı tercih ediyoruz. Güzel bir alanı var. Çıkışı da inişi de çok güzel" diye konuştu.

"Düzce'nin doğası gökyüzünden daha da güzel"

Hava Sporları Federasyonu Düzce İl temsilcisi ve model uçak öğretmeni Vildan Ak ise, "Düzce yamaç paraşütü için oldukça uygun ve güzel bir yer. Daha önce de burada havacılık festivali yapmıştık. Çok güzel uçuşlar olmuş, bütün hava araçları gelmişti. Bugünde şehir dışından arkadaşlarımız geldi. Bende bugün uçma şansını yakaladım. Gökyüzünden yeryüzünü seyretmek çok güzel ve heyecanlıydı. Benim için çok güzel bir uçuş, güzel bir deneyim oldu" dedi.

Uçuş deneyimi gökyüzünden de görüntülendi

Diğer taraftan pilotların atlayışı ve havadaki görüntüleri ise kameralara yansıdı. Pilotların gökyüzündeki süzülüşleri ve gökyüzünden Düzce'nin doğal manzarası pilotların kullandığı aksiyon kamerası ile an ve an görüntülendi.