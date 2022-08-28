Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları öncesi antrenman uçuşları yapıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları'nın antrenman atlayışı gerçekleştirildi. Yaylacık Dağı'nda 2150 metre yükseklikte 18 ülkeden 52 yabancı, 24 yerli sporcu gökyüzünü süsledi.

Çameli Belediyesi tarafından organize edilen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde, Yaylacık Dağı'nda 2150 metre yükseklikte 28 Ağustos ile 3 Eylül 2022 tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları antrenman uçuşları ile başladı. Açılış Programına Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Resul Bulut, Çameli AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Uçuş için alana gelen sporcular paraşütlerini hazırladıktan sonra sıra ile atlayış gerçekleştirdiler. Paraşütçülerin rengarenk paraşütleri gökyüzünde görsel bir şölende oluşturdu. Uçuş için 112 Acil servis, UMKE ve AFAD tarafından da güvenlik önlemi alındı.

"Pistimizi en güzel yerlerden bir tanesini yapmak istiyoruz"

Yaylacık Dağı'nda 18 ülkeden 52 yabancı, 24 yerli sporcuya başarılar dileyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bütün dünyada olan hastalık nedeniyle son 2 yıldır yarışmalarımızı yapamadık. Yaylacık Dağını değerlendirdik eksik olan kısımlarını giderdik. Çalışmalarımız daha devam edecektir. Pistimiz dünyada örnek gösterilen en güzel yerlerden bir tanesini yapmak istiyoruz. Önemli olan sizlerin sağlıklı bir şekilde uçuş yapmanızdır. Kazasız belasız bir şekilde güzel bir uçuş yapmanız dileğiyle yarışmamız hayırlara vesile olur" diye ifade etti.

"Türkiye'de yapılan kaliteli en üst seviye yarışma olacak"

Antrenman uçuşlarına katılım sağlayan paraşüt pilotu Dora Göksal, "Bu sene Çameli'de ikinci kez yamaç paraşütü düzenleniyor. Bu yarışma ise uluslararası bir yarışma, yamaç paraşütü dünya kupası ön elemesi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 80 sporcu ve 30'a yakın ülkeden geliyorlar. Bu uçuş bölgesi Çameli'de uçmak istedikleri için buradalar. Bu yıl Türkiye'de yapılan kaliteli en üst seviye yarışma olacak. Heyecanlıyız, koşullarımız yine çok güzel her yarışmada olduğu gibi bu yarışmada da bütün günleri başarılı ve güvenli bir şekilde uçarak tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

"Bana çok özgürmüşüm gibi hissettirdi"

Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları açılışını izlemeye gelen vatandaşlardan Özlem Ciritoğlu, "Şuanda çok güzel geçiyor, kalabalık var. Her ülkeden uçmak için Çameli'ye gelmişler. Renk renk hepsi ahenkle uçuyorlar. Çok güzel bir gün hava çok güzel, bulutlar ve gökyüzü güzel görünüyor. Gökyüzünde paraşütçüler renk renk hepsi adeta kuşlar gibi uçtular" diye konuştu. Bir diğer vatandaş ise Nurten Baş, "Bana çok özgürmüşüm gibi hissettirdi, çok hoşuma gitti. Çok takdir ettim, takdir edilesi bir iş yapıyorlar. Ama cesaret isteyen bir durum, asla yapamayacağım bir şey Çameli Belediyesine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ