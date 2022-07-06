Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası'nın 5. etabında Türkiye, 5 sporcu ile yarışacak.
Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası'nın 5. etabında Türkiye, 5 sporcu ile yarışacak.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruşevo'daki organizasyon 13-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda Türkiye adına Orkut Baysal, Umut Aslan, Sinan Çalışkan, Gülşah Hoş ve Andaç Ünsal mücadele edecek.
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AA / Fatih Çakmak - Spor