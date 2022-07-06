Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası'nın 5. etabında Türkiye, 5 sporcu ile yarışacak. Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası'nın 5. etabında Türkiye, 5 sporcu ile yarışacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruşevo'daki organizasyon 13-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye adına Orkut Baysal, Umut Aslan, Sinan Çalışkan, Gülşah Hoş ve Andaç Ünsal mücadele edecek. ? AA / Fatih Çakmak - Spor Makedonya Türkiye Spor Haberler

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