Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek - Haberler

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Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek

Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası'nın 5. etabında Türkiye, 5 sporcu ile yarışacak.

Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Mesafe Dünya Kupası'nın 5. etabında Türkiye, 5 sporcu ile yarışacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruşevo'daki organizasyon 13-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye adına Orkut Baysal, Umut Aslan, Sinan Çalışkan, Gülşah Hoş ve Andaç Ünsal mücadele edecek.

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AA / Fatih Çakmak - Spor

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