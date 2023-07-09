SPOR Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Burdur'da yapılacak

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1'inci etabı Burdur'da yapılacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etabı 11-13 Ağustos tarihleri arasında Burdur'da yapılacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, "Şampiyonanın 1'inci etabını ilimizde yapacağız. 2'nci etap yarışma 15-17 Eylül tarihleri arasında Siirt'te, 3'üncü etap yarışmaları ise Denizli'de 27-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Dereceye giren sporcular milli takıma seçilecek" dedi.

Burdur'un hedef yarışması konseptine çok uygun bir yer olduğunu söyleyen Kılıçaslan, "İnşallah bu yarışmayı Burdur olarak alnımızın akıyla tamamlarız. Burdurlu sporcular olarak antrenmanlarımız devam ediyor. Bu yarışmada ilimizi temsil edecek 10 sporcumuz var" diye konuştu. (DHA)