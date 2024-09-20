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Yamaç Paraşütü Festivalinde Kaza: Gizem Özsoy Yaralandı

Yamaç Paraşütü Festivalinde Kaza: Gizem Özsoy Yaralandı
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Yamaç Paraşütü Festivali'nde Gizem Özsoy, iniş sırasında elektrik tellerine takılarak yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özsoy'un vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Festivali'nde Gizem Özsoy, iniş sırasında elektrik tellerine takılıp asılı kalan paraşütünden düşerek yaralandı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından sağlık ekiplerine teslim edilip hastaneye kaldırılan Özsoy'un vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle ilçeye bağlı Sakcagözü Mahallesi'nde yamaç paraşütü festivali düzenlendi. Festivale 120 paraşüt tutkunu katıldı. 3 gün sürecek festivalin ilk gününde uçuş gerçekleştiren paraşütçüler, bugün gökyüzü ile buluştu. Paraşütçü Gizem Özsoy, atlayışını gerçekleştirdikten sonra iniş sırasında paraşütü elektrik tellerine takıldı.  Asılı kalan paraşütten düşen Özsoy, olay yerinde bekleyen UMKE ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilip, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özsoy'un vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

9'UNCU UÇUŞUYDU

Kazadan önce açıklamalarda bulunan Gizem Özsoy, festivale katıldığı için heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Geldiğim için çok mutluyum. Benim için iyi bir deneyim olacak, Nurdağı Belediyesinin vermiş olduğu destek için mutluyum, ilk defa burada uçacağım, heyecanlıyım. Burada 9'uncu uçuşumu yapacağım" dedi.

FESTİVALİN ULUSLARARASI OLMASI HEDEFLENİYOR

Gaziantep Spor Havacılık Kulüp Başkanı Ömer Turgut ise, festivalin eğlenceli geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin birçok yerinden katılım olduğunu söyledi. Yaralı pilota geçmiş olsun dileklerini ileten Turgut, "Buraya Türkiye'nin her yerinde gelecek olan sporcuları bekliyoruz. Hava uçuş için güzel. Havacılık ve paraşüt sporunun Gaziantep'te yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burada ilk festivalimizi gerçekleştirirken seneye uluslararası yapmayı hedefliyoruz. Gaziantep için burası bir uçuş merkezi olacak. Sadece festivalle kalmayacağız federasyon iş birliğiyle 2025 yılı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hedef yarışmasının bölge yarışmasını burada yapacağız. Buraya gelecek depremzede çocuklarımızla da uçarak onların kalplerine dokunmaya çalışacağız. Festivalimizin ilk gününde meydana gelen üzücü kazada yaralanan pilotumuza geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında paraşütçüler gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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