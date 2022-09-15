Yalova spor haberi... Çiftlikköy'ün Sultanları sezon hazırlıkları sürüyor

Bir sezonluk aranın ardından yeniden TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yalova temsilcisinin hedefli ligde kalıcı olmak.

22 Ekim 2022 tarihinde İzmir deplasmanında AVR Atletik Bornova ile yapacağı karşılaşmayla zorlu lig maratonuna başlayacak olan Çiftlikköy Belediyespor'un Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, hazırlıkların devam ettiğini ifade ederek, "Yerli ve yabancı transferlerimizle gücümüzü ve kapasitemizi arttırdık. Deneyimli hocamız Başantrenör Gökhan Rahman Çokşen'in nezaretinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Zorlu bir grupta ciddi rakiplerle oynayacağız. Ancak biz de kolay lokma olmadığımızı herkese göstermeyi amaçlıyoruz. Bileği zor bükülen, mücadeleci, oyunu son setin son sayısına kadar bırakmayan bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Yalovalı voleybolseverlere bu sezon keyifli maçlar izletmek istiyoruz. Bizlere, voleybola, spora her zaman destek veren Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve kulüp başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar ve ekibine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezonun başlangıcı 22 Ekim 2022 tarihinde verilecek. - YALOVA