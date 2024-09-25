Yalova'nın İlk Kadın Karate Antrenörü Elif Hilal Ayar, Çocuklara Karate Eğitiyor

Milli sporcu Elif Hilal Ayar, Yalova'da açtığı karate kulübünde, 6-16 yaş arası çocuklara karate eğitimi veriyor. Karateye başlarken önyargılı olduğunu belirten Ayar, şimdi Yalova'nın ilk ve tek kadın karate antrenörü olarak dikkati çekiyor. Hem çocuklara hem de yetişkin kadınlara karate öğreten Ayar, özellikle çocukların kendilerini savunma ve disiplin geliştirme becerilerini kazanmalarını hedefliyor.

Yalova'nın ilk kadın karate antrenörü Elif Hilal Ayar, çocukluk yıllarında farklı spor dallarıyla ilgilenmesine rağmen karateye başlarken önyargıları olduğunu ve bu spora aile teşvikiyle adım attığını belirtti. Karateye başladıktan kısa bir süre sonra, bu sporun kendi yolculuğunu anladığını söyleyen Ayar, "Başta hiç istemedim, sonra başlayınca çok sevdim. Hani derler ya bir insanın kendine özgü bir sporu vardır, benimki karateymiş" dedi.

"İki yılda milli takıma girdim"

Karateye 15 yaşında başlayan Elif Hilal Ayar, birçok rakibinin çok küçük yaşlarda başladığı bu sporda hızla ilerledi. "Müsabakalarda karşıma çıkan kızlar 5 yaşında başlamıştı ama ben iki yılda milli takıma girdim. Gerçekten çok fazla çalıştım" diyen ve 2016 yılında milli sporcu olan Ayar, Balkan Şampiyonası üçüncülüğü başta olmak üzere uluslararası arenada birçok başarı kazandı.

Karate kariyerindeki başarıları devam ederken Ayar, 2020 yılında Fenerbahçe Üniversitesi'ni yüzde 100 bursla kazandı. Mezuniyet sonrası antrenörü Mehmet Güney'in teşvikiyle karate kulübünü açtı.

Yalova'da açtığı kulüpte 6 ile 16 yaş aralığındaki çocuklara karate eğitimi veren Atar, ancak yoğun talepler üzerine 5 yaşındaki çocukları da kabul etmeye başladığını belirterek, "4 yaş grubu yapmayı da planlıyorum. Çünkü çok istek oluyor. 4 yaş grubunu daha böyle müsabık tarzda çalıştırmak değil de daha böyle oyun, sporu sevdirerek spordan soğumamasını sağlıyorum. 6 yaş grubunda da yine 6-7 yaşları biraz daha oyun ama biraz da karatenin ciddiyetini vermeye çalışıyorum. Artık 7'den sonra da bir müsabık yetiştirmeye çalışıyorum ki hem Yalova'mıza hem Türkiye'mize milli sporcular kazandırmak istiyorum. Bir de yetişkin kadınlarda çok istiyor. Büyükler grubunda da sadece kadınlara karate dersi veriyorum" dedi.

Karateye dair yanlış algılara da değinen Ayar, bu sporun sadece dövüş odaklı olmadığına dikkati çekerek, "Karateyi dövüş, saldırı sporu olarak görüyorlar ama aslında karatenin özünde bir disiplin yatıyor. Hiperaktif gelip sakinleşen, kendini savunamayan çocukların özgüven kazandığını görüyorum" diye konuştu.

Günümüzde çocukların güvenliğinin daha önemli hale geldiğini belirten Ayar, kadın antrenörlere duyulan talebin arttığını belirterek, "Çocuklar gerçekten koruma altında değiller, insanlar bu yüzden bayan antrenör arıyor. Yalova'da ilk ve tek kadın antrenör olarak kulüp açtım, bu yüzden aileler bana güvenip çocuklarını teslim ediyorlar" ifadelerini kullandı. - YALOVA