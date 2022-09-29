Yalova haberleri | Kent Kupası Yalova Şehir Oyunları'nda şampiyon Yalova Emniyeti 2 oldu

"Kent Kupası Şehir Oyunları" organizasyonu futbol final karşılaşmasında Yalova Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nı (YSMMO) yenen Yalova Emniyet Müdürlüğü 2 takımı şampiyonluğa ulaştı.

Yalova Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği ve 1 ay süren Kent Kupası Şehir Oyunları'nda kurumlar futbol, basketbol, bocce, dart, koşu, yüzme ve bisiklet dallarında yarıştı. 26 takımda 800 sporcunun mücadele ettiği etkinlik halı saha futbol turnuvası final maçıyla son buldu. Şampiyonluk kupasını YSMMO'yu yenen Yalova Emniyet Müdürlüğü 2 takımı kaldıran ekip oldu.

Öte yandan şampiyonluğa ulaşan Emniyet Müdürlüğü 2 takımı final maçına Mersin'de şehit düşen polis memuru Sedat Gezer adına "Şehidimizi Unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan şampiyona kupasını veren Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, güzel bir organizasyona imza atıldığını söyledi. Birinciliğe ulaşan takımlarla akşam yemeği organizasyonunda bir araya geleceklerini ifade eden Tutuk, "1'incisini düzenlediğimiz Kent Kupası Şehir Oyunlarını gelenekselleştirmek istiyoruz. Etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA