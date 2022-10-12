Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor Spor Haberleri Yalova habere göre 15. Ulusal Satranç Turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilecek. 15. Ulusal Satranç Turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilecek. Altınova Belediyesi ve Yalova Satranç İl Temsilciği arasında bu yıl 15.incisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Satranç turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Altınova Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek. 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek turnuvada, 30 bin lira nakdi ödül dağıtılacak. Turnuva kayıtları, www.yalova.tsf.org.tr adresinden yapılacağı açıklandı. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yalova Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Yalova haberi! Satranç ustaları Altınova'da buluşuyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.