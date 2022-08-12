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Yalova haber | Yalova'da Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası başladı

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Yalova haber | Yalova'da Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası başladı

Yalova haberine göre Türkiye, İspanya, Güney Afrika ve Almanya'nın katıldığı Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası Yalova'da başladı.

Türkiye, İspanya, Güney Afrika ve Almanya'nın katıldığı Uluslararası 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası Yalova'da başladı.

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi 90 Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Seremonide 4 ülkenin milli takımları yer aldı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, son dönemlerde sporda elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Şu anda hali hazırda devam eden İslami Dayanışma Oyunları'nda bir çok kardeşimiz altın madalyalarla hepimizi mutlu etmekte. Bizim camiamızın da en büyük branşı olan tekerlekli sandalye basketbolun uluslararası turnuvasındayız. İddialı olduğumuz bir branşımız. Tüm vatandaşlarımızın da ilgiyle takip ettiği bir branş. Bizim de en büyük hedefimiz daha fazla sporcumuzun sayısının olması. Dolayısıyla kendi içinde rekabetin artması" dedi.

Konuşmanın ardından turnuvaya katkı sağlayan Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas'a teşekkür plaketi verildi.

Ardından turnuvanın ilk karşılaşmasında Türkiye ile Güney Afrika mücadele etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Yalova Spor Haberler

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