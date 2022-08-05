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Yalova haber | Darlene Ramdin Çiftlikköy Belediyespor'da

Yalova haber | Darlene Ramdin Çiftlikköy Belediyespor'da

Yalova haberleri: Bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde mücadele edecek olan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, smaçör Darlene Ramdin ile sözleşme imzaladı.

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Bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde mücadele edecek olan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, smaçör Darlene Ramdin ile sözleşme imzaladı. 1.89 cm boyundaki Trinidad Tobagolu Ramdin, geçtiğimiz sezon AEK Atina'da oynamıştı.

Kulüp tarihinde ilk kez bir yabancı oyuncu transferi gerçekleşirken, Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, lige en iyi şekilde başlamak için gereken kadro derinliğini oluşturmak amacıyla önemli bir oyuncu transferini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 33 yaşındaki Ramdin'in kariyerinde ABD, Fransa, Finlandiya, İsrail, Macaristan, Filipinler, Yunanistan ve Türkiye'de daha önce Yeşilyurt takımlarında forma giydiğini ve deneyimli bir oyuncu olduğunu belirten Karadeniz, "Kaliteli bir transfer yaptık, takıma çok ciddi katkılar vereceğine inanıyorum. Bize her zaman destek veren Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve Belediyespor Kulüp Başkanımız Ali Murat Silpagar'a teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çiftlikköy Karadeniz voleybol Sigorta Spor Haberler

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