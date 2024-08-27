Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Genç Yetenekleri Keşfediyor

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetenek taraması projesi ile genç yetenekleri keşfetmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında uygulanan proje, spora yatkın çocukları tespit ederek onları doğru branşlara yönlendirmeyi amaçlıyor. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Yalova'da tüm okullardaki 3. sınıf öğrencilerinin bu taramadan geçtiğini ve yetenekli öğrencilerin uygun spor dallarına yönlendirildiğini söyledi. İki bisikletçi sporcunun bu tarama sayesinde keşfedildiğini ve 2028 Olimpiyat Oyunları'na aday olduklarını belirten Kılıç, "Gençlik Spor Bakanlığımızın bir yetenek taraması projesi var. Yalova'daki il, ilçe, köy bütün okulların 3. sınıfları spor anlamında yetenek taramasından geçiriyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı'nın çok önemli bir projesi. Ben spor yapmak istiyorum ama kimseye ulaşamadım, kimse bana ulaşamadı demeyecek. Çünkü biz Yalova'da 3. sınıfta okuyan her öğrenciyi bu taramadan geçirdik. Geçen yılda geçirdik, ondan önceki yılda geçirdik. İlçelere gidiyoruz, ilçelerde yapıyoruz. İl merkezindeki bütün okulları 90. Yıl Spor Salonu ya da başka spor salonuna toplayarak bu yetenek taramalarını antrenörlerimizin rehberliğinde yapıyoruz. Herkesi taramadan geçiriyoruz ve taramanın sonucunda öğrencilerin yetenekli olduğu sporlara yönlendiriyoruz. Bununla ilgili de ilimizde birkaç tane sporcumuz var. İki tane bisikletçi sporcumuz 2028 Olimpiyat Oyunlarına aday durumundalar. Her müsabakadan madalyaya dönüyorlar. Verimini de almaya başladık. Bisiklet sporunda şu anda başarılı olan öğrenciler, yetenek taramasında keşfedilip bu spora yönlendirilmişler ve şu anda milli takımdalar. Türkiye başarıları var. Avrupa başarıları var" dedi.

4 bin öğrenci taramadan geçti

Spor Hizmetleri Şube Müdürü Musa Aslan, her yıl binlerce öğrenciyi taramadan geçirdiklerini söyleyerek, "Bu taramadan 4 bin tane çocuğumuz arasından spora yatkın olan yüzde 15-20'lik kesim il müdürlüğümüze bildiriliyor. Biz bu öğrencilerimizin velileriyle birebir görüşmeler yaparak, bir yıl boyunca temel eğitim veriyoruz. Bu temel eğitimin sonunda kapsamlı taramalara devam ediyor ve ölçümlerimizi alıyoruz. Bu bir yılın sonunda da arkadaşlarımızın en yatkın olduğu branştan en az yatkın olduğu branşlara sıralayıp velilerle bir toplantı yapıyoruz. Bunları ildeki mevcut kulüplere ve kendi antrenörlerimize yönlendiriyoruz, branşlaştırıyoruz. 2 ile 4 yıl süren çalışma sonunda çocuklarımızın hangi branşta başarılı olacaksa da o branşta artık kariyerlerine devam ediyorlar. Ayrıca servis imkanı sunduğumuz sporcularımızda var. Onlara bu konuda da destekte bulunuyoruz. Yaklaşık bu sene 3 bin 800 tane öğrenci taradık. 623 tane çocuğumuz spora elverişli olarak bize bildirildi. Bunların 323'ü merkezde, 300 tanesi ilçelerimizde. Koordinasyonlu bir şekilde 5 ilçemizde velileri çağırdık. Toplantımızı yaptık. Bundan sonraki süreçle ilgili bilgi verdik ve bu çocukları bir yıl boyunca şu an temel eğitime alacağız. Bir yılın sonunda yaptığımız test ve ölçümlerle de hangi branşa yatkın oldukları yönünde bir değerlendirme yapıp verilerle tekrar görüşüp bunları tek tek branşlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara giden yol, Yalova'dan Geçiyor

Yalova, spor alanında ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun başarısını kutlayan İl Müdürü Salih Kılıç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yalova'yı temsil edecek olan halterci Uğur Yumuk'a başarılar diledi. Kılıç, "Biz de spor il müdürlüğü olarak küçük şehirde büyük hikayeler yazmak için çaba sarf ediyoruz. Çok şükür bu zamana kadar da yapmak istediklerimizin birçoğunu yaptık. Yapamadıklarımız sadece yer ve tesis sıkıntısından dolayı oldu. İstediğimiz, hayal ettiğimiz, planladığımız her şeyi yaptık. Yalova halkı spora çok ilgili. Vatandaş, çocuğunun elinden tutuyor, bize getiriyor. Bu çok önemli. Bunu başka illerde çok zor görürsünüz. Yalova'nın böyle bir özel tarafı var. Bize gelen herkesi geri çevirmiyoruz. İlgileniyoruz. Yönlendiriyoruz. Birlikte çalışıyoruz ve sonucunda başarı geliyor. Türkiye'nin küçük illerinden bir tanesiyiz ama bir bronz madalyamız bir de Paralimpik Oyunları, halter branşında Uğur Yumuk arkadaşımız ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Bu Yalova için büyük bir gurur kaynağı. Olimpiyatlara iki sporcu ve bir madalya ile dönmek nasip oldu. Mutlu ve gururluyuz" dedi. - YALOVA