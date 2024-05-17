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Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Sporcusu Şeydanur Utuş Makaralı Yay U-21 Milli Takımına Girdi

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Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, Nurşen Çokak Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonasında gösterdiği başarıyla makaralı yay U-21 milli takımına seçildi.

Türkiye Şampiyonası'nda başarı gösteren Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şeydanur Utuş, makaralı yay U-21 milli takımına girmeyi başardı.

İzmir'de yapılan 2024 Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nurşen Çokak Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonasında yarışan Yalova Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor kulübü sporcusu Şeydanur Utuş 686 puan almayı başardı. Yalova sporcu elde ettiği başarıyla makaralı yay U-21 milli takımına girmeyi başardı.

Utuş, 8-15 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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