Yalova'da Women's Camp: 9 Ülke Engelli Kadın Futbolcuları Ağırlıyor

Yalova'da Women's Camp: 9 Ülke Engelli Kadın Futbolcuları Ağırlıyor
9-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilen Women's Camp, bedensel engelli kadın futbolcuların katılımıyla uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi ve kadın futbolunu geliştirmeyi hedefliyor. Kamp, 9 ülkeden 45 sporcu ile yapılıyor ve Türkiye'yi 8 kadın sporcu temsil ediyor.

Yalova, 9-12 Ekim 2025 tarihleri arasında bedensel engelli kadın futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen Women's Camp organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Ukrayna, İngiltere, Almanya, Polonya, ABD, Kolombiya, Angola ve Kenya'dan toplam 45 sporcunun katıldığı kamp, kadın futbolunun gelişimine katkı sunmayı ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye'yi bu prestijli organizasyonda 8 kadın sporcu temsil ediyor. Sporcular, hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor hem de kadın futbolunun engelleri aşan gücünü sahaya yansıtıyor.

Antrenör Kelis Johana Peduzine Vargas, kamp süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Burada farklı ülkelerden gelen sporcularla birlikte çalışmak hepimiz için büyük bir deneyim. Türk sporcuların disiplinleri, mücadele güçleri ve takım ruhları beni çok etkiledi. Bu kamp, sadece futbol değil, dostluk ve dayanışma açısından da çok değerli bir fırsat" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
