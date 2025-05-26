Yalova'da Fenerbahçe Taraftarlarına Galatasaray Bayrağına Saldırı Nedeniyle Gözaltı

Yalova'da Fenerbahçe Taraftarlarına Galatasaray Bayrağına Saldırı Nedeniyle Gözaltı
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Yalova'da Fenerbahçe taraftarları, kutlama sırasında Galatasaray bayraklarına saldırdı. 3 taraftar gözaltına alındı. Olay, şampiyonluk kutlamalarının ardından gerçekleşti.

- Yalova'da Galatasaray bayraklarına saldıran 3 Fenerbahçe taraftarına gözaltı

YALOVA - Yalova'da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY EuroLeague şampiyonluğunu kutlarken kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarına saldırarak kopardığı ileri sürülen 3 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yalova Emniyeti olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve mala zarar vermeden işlem yapıldı.

Polis, kamera görüntülerinden olaya karışan diğer taraftarların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Spor
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