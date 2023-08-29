Yalova'da eğitim uçağı acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yalova'da eğitim uçağının acil iniş yapmak zorunda kaldığını, 2 pilotun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'daki 126'ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait eğitim uçağının, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Yalova'da bulunan 126'ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır."