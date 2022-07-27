Yalova'da 7. Balkan Güreş Turnuvası yapılacak - Haberler

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Yalova'da 7. Balkan Güreş Turnuvası yapılacak

Yalova'da 7. Balkan Güreş Turnuvası yapılacak

Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) tarafından düzenlenen 7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası 2-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) tarafından düzenlenen 7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası 2-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Kuzey Makedonya'dan sporcular katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yalova Belediyesi'nin desteklediği turnuvada 150 sporcu ter dökecek. Bal-Göç Derneği Yalova Şube Başkanı ve Yalova Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür, "Turnuva 2 Ağustos tarihinde 90. Yıl Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak. Turnuvaya tüm halkımızı davet ediyoruz. Spor dostluktur, kardeşliktir. Biz bu organizasyonda kardeş milletler olarak bir arada olacağız. Bu güzel organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalova Belediyesi Yalova Spor Haberler

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