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Yalova Belediyespor Kız Güreş Takımı Okullar Arası Müsabakalarda Başarı Elde Etti

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Yalova Belediyespor Kız Güreş Takımı, Yalova il genelinde okullar arasında yapılan serbest güreş müsabakalarında 3 birincilik ve 4 ikincilik alarak büyük başarı elde etti. Takım yetkilileri, hedeflerinin Türkiye genelinde başarılar kazanmak olduğunu belirtti.

Yalova Belediyespor Kız Güreş Takımı, Yalova il genelinde okullar arasında yapılan serbest güreş müsabakalarına damga vurdu. 3 birincilik ve 4 ikincilik alan genç sporcular, Yalova'nın adını gururla duyurmak adına çok çalıştıklarını kaydetti.

Müsabakalarda; Yıldızlar Serbest Kızlarda Hüma Öztoprak ve Gizem Durgun, Gençler Serbest Kızlarda ise İkbal Çotuk 1'incilik alan isimler oldu. Ayşenur Ilgaz, Beren Yuvarlaklar ve Hayrunisa Çamlı ise 2'incilik alarak Yalova'yı temsil etti.

"Hedefimiz Türkiye genelinde başarılar kazanmak"

Yalova Belediyespor Güreş Kız Takımı sporcularımızdan büyük başarı elde ettiğini ifade eden güreş takımı yetkilileri, "3 birincilik ve 4 ikincilik alan genç sporcularımız şampiyonaya damga vurdu. Sporcularımızın ve antrenörlerimiz hedeflerine bir bir ulaşıyor. Başlangıç için Yalova'da başarı elde ettik. Sonraki hedefimiz ise çalışmalarımızı arttırarak Türkiye genelinde başarılar kazanmak. İnandık ve yola çıktık. Yalovamızın adını duyurmaya kararlıyız" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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