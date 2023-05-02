Yalova Belediyespor bilek güreşçileri Milli Takıma seçildi

Yalova Belediyespor Kulübü sporcuları Kadir Oturakçı ve Umut Er Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında almış oldukları derecelerle Milli Takıma seçildi.

25 Nisan- 29 Nisan Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Bilek Güreşi Türkiye Milli Takım seçmelerinde Kadir Oturakçı 60 kilogramda, Umut Er ise 100 kilogramda Türkiye birincisi olarak kürsüye çıkarak altın madalya kazandı.

Yalova Belediyespor Kulübü sporcuları Kadir Oturakçı ve Umut Er Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında almış oldukları derecelerin ardından, Ülkemizi Haziran ayında Moldova'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nda, Ağustos ayında ise Kazakistan'da gerçekleştirilecek olan Dünya Bilek Şampiyonası'nda temsil edecek. - YALOVA