Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü Turu'nda mücadele eden Yalıkavakspor, deplasmanda 36-27 yendiği İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını rövanş maçında da 28-19 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Türk ekipleri Yenimahalle Belediyespor ile Yalıkavakspor'un mücadele edeceği EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu kuraları 21 Kasım Salı tarihinde çekilecek.

Yalıkavakspor, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü Turu'nda mücadele eden Yalıkavakspor, deplasmanda 36-27 yendiği İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını rövanş maçında da 28-19 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavakspor 14-10 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Muğla ekibi, maçı da 28-19 kazandı ve son 16 turuna kaldı.

Türk ekipleri Yenimahalle Belediyespor ile Yalıkavakspor'un mücadele edeceği EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu kuraları 21 Kasım Salı tarihinde çekilecek.