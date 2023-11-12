Yalıkavakspor, İtalya'da büyük bir galibiyet aldı

Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bodrum ekibi Yalıkavakspor, 3'üncü tur ilk maçında deplasmanda İtalya şampiyonu ve liginin lideri olan SSV Brixen Sudtirol'u 36-27 yenip tur kapısını ardına kadar açtı. Güçlü rakibini İtalya'da 9 gol farkla mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, 19 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 9 golün altında yenilgilerde adını son 16 takım arasına yazdıracak. Tarihinde daha önce 2021 yılında EHF Kupası'nda Avrupa'da finale giderken yarı finalde takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle hükmen elenip kupadan olan Yalıkavak, bu sezon önceki turda eylül ayında Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul takımını elemeyi başarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor