Yalıkavakspor İlk Yarısını İyi Geçirdi, Hedef Kupalar

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Armadapraxis Yalıkavakspor, sezonun ilk yarısını lig ikincisi olarak tamamladı. 12 puanlı iki takım arasındaki averaj farkıyla ikinci sırada yer alan Yalıkavakspor'da Başantrenör Kıvanç Özcan, ilk yarıyı değerlendirerek hem takımın performansına hem de ikinci yarı hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Averajla ikinci sıradayız, hedefimizden sapmadık"

Başantrenör Kıvanç Özcan, ilk yarıyı planladıkları çizgide tamamladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarı sonucunda ligi ikinci olarak tamamladık. Ligde ilk iki takımın puanı eşit (12), yani averaj ile ikinci olarak bitirdik. Bakıldığında hedefimizden ayrılmadan yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum"

"Genç bir takımız ve gelişime açığız"

Takımın yaş ortalamasının düşük olduğuna dikkat çeken Özcan, gelişim sürecinin istikrarlı şekilde sürdüğünü vurguladı:

"Genç bir takımımız var ve gelişime açıklar. Ligin başından beri iyi çalışıyorlar ve bu çalışmanın karşılığını alıyoruz. Zaman zaman sıkıntılarımız oluyor fakat bu sıkıntılar için çalışmalarımız devam ediyor"

"İkinci yarı daha hazır ve daha istediğini oynayan bir Yalıkavak olacak"

Özcan, ikinci yarıda daha güçlü bir Yalıkavakspor izleneceğini dile getirdi: "Daha iyi hentbol oynamak için zamanımız ve gücümüz var. İkinci yarı daha hazır ve istediği oyunu oynayan Yalıkavak olacaktır. Bu yönde oyuncularımıza güveniyorum."

"Playoff sistemi yolumuzu uzatıyor, hedefimiz kupalar"

Bu sezon uygulanacak yeni playoff sistemine de değinen deneyimli antrenör, yolun uzun olduğunu ancak hedefin net olduğunu ifade etti:

"Yeni bir playoff sisteminde oynayacağız. İlk 4 içerisindeki her takımla 4 maç olacak. Bu yüzden yolumuz çok uzun. Hedefimiz yeniden kulübümüze kupalar kazandırmak ve bunun için aç bir takımımız var."

Tüm takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon dileyen Özcan, "Umarım her şey bizler için güzel ve sağlıklı geçer. Bütün takımlara da sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" dedi. - MUĞLA