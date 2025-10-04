Haberler

Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında HH Elite'ye 40-23 mağlup olarak kupaya veda etti. İlk maçta kazanan Yalıkavakspor, Danimarka'daki rövanşta beklenen performansı sergileyemedi.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Yalıkavakspor deplasmanda konuk olduğu HH Elite'ye 40-23 mağlup oldu.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son iki yılın şampiyonu olan temsilcimiz bu skorla kupaya veda etti. EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Bodrum ekibi Yalıkavakspor, Danimarka'da HH Elite deplasmanına çıktı. Ev sahibi ekip mücadelenin ilk yarısını 19-13 önde kapattı. Karşılaşma Danimarka ekibinin 40-23 üstünlüğüyle sona erdi. Yalıkavakspor eşleşmenin ilk maçında rakibini 1 gol farkla 25-24 mağlup etmişti.

