Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Avantaj Sağladı
Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda HH Elite'yi 25-24 mağlup ederek rövanş maçı için avantaj elde etti. İlk yarıda 14-11 önde kapanan karşılaşma, Bodrum'da büyük bir coşkuyla izlendi.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yalıkavakspor konuk ettiği Danimarka ekibi HH Elite'yi 25-24 mağlup etti. Bu skorla, mavi-beyazlı ekip rövanş maçında avantajlı konuma geçti. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı ve yüzlerce Yalıkavakspor taraftarı izledi. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili ve baskılı oyunuyla beğeni toplayan mavi-beyazlı ekip devreden 14-11 üstün ayrıldı. Mücadelenin ikinci yarısında baskılı oyununu sürdüren Bodrum ekibi maçı 25-24'lük üstünlükle kapattı. Maçın ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde geçen sezon üst üste ikinci kez şampiyon olan Yalıkavakspor, 5 Ekim'de rakibi HH Elite ile Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
