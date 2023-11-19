Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16'ya kaldı

Fırat AKAY / BODRUM,

Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, 3'üncü turda son İtalya şampiyonu ve liginin lideri olan SSV Brixen Sudtirol'u elemeyi başardı ve son 16'ya kaldı.

İlk maçta İtalya'da 36-27 yenip tur kapısını ardına kadar açan Bodrum ekibi, bugün Binnaz Karakaya Spor Salonunda rakibiyle rövanşta kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 28-19 kazanan Yalıkavakspor adını bir üst tura yazdırdı. Mavi - beyazlı ekip maçın ilk yarısını 14-10 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Yalıkavakspor sahadan 28-19 galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.