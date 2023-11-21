Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarılı

Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü turunda son İtalya şampiyonu ve liginin lideri olan SSV Brixen Sudtirol'u elemeyi başaran Yalıkavakspor gururlu.

Kulüp Başkanı Mehmet Esen, İtalyan Sudtirol'u iki maçta da yendiklerini belirterek, "Kızlarımız iki maçı da kayıpsız geçti, onlarla gurur duyuyoruz. Bodrum halkının verdiği desteğin de mutluluğunu yaşıyoruz. Son 16'ya adımızı yazdırdık. Diğer maçlarda da bütünleşip yolumuza devam etmek istiyoruz. Kızlarımız 2023 yılında hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazandı. Avrupa'da da kazanıp bir kez daha Bodrum'un gururu olmayı başardılar. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi.