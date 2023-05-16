Yalçın Koşukavak: 'Kazanmamız lazımdı, kazandık'

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 kazandıkları Tuzlaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmamız lazımdı, kazandık. Şimdi ligin son haftası oynanırken iddiamız devam ediyor mu bakacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1'lik skorla yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Rakibin maç öncesi bir iddiası yoktu. Ligde kalmışlardı. Bizim ufak da olsa ilk 6 iddiamız vardı. Şu anki skorlarla herhalde averaj hesapları var. İkili averaja mı, üçlü averaja mı kalır bilmiyorum. Haftaya Eyüpspor-Keçiörengücü maçı var. Kazanmamız lazımdı, kazandık. Şimdi ligin son haftası oynanırken iddiamız devam ediyor mu bakacağız. Şu anda bir şey bilmiyorum. Maçı anlatmak gerekirse oyunun ilk 20 dakikasında 3-0 gibi bir skorla maç bitebilirdi. Böyle olunca iddiasız bir rakip biraz daha rahat oynuyor. Sizin kaybedeceğiniz bir şey var, onların yok. Onlar topu aldığında biraz daha rahat oldukları için bizim kaleye gelmeye başladılar. İki tane de çok gereksiz kırmızı kartla 9 kişi kaldık. 2-1 kazandığımız için mutluyum. Son haftaya hesap kitaba bakacağız. Şu an iddiamız var mı yok mu bilmiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL