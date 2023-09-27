- Yalçın Koşukavak : "Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor"

Boluspor'da Erzurumspor mesaisi

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacakları Erzurumspor FK maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında evinde Tuzlaspor'u 2-1 yenerek kötü gidişatına son veren Boluspor, gelecek hafta oynayacakları Erzurumspor müsabakasından da galip ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Koşukavak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor"

Tuzlaspor galibiyetinin Boluspor'a oksijen olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Geldiğimde başka bir oyun modeli vardı. Biraz üçüncü bölge etkinliği yoktu. Takım şu anda istediğim seviyede, bir dominant oyun oynamaya çalışıyor. İstediğim gibi oyuncular cevap veriyor. Kadro mühendisliği anlamında bazı problemlerimiz var, takım olarak. Tuzla maçını kazanıyorsunuz ama sadece bir nefes, oksijen oldu. Sürekli kazanan olursanız değerlisiniz. İyi, güçlü bir oyununuz varsa, iyi bir takımınız varsa değerlisiniz. Şu anda Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor. Oraya hazırlanıyoruz. İnşallah da kazanırız diye umut ediyorum. Sonra da zaten iç sahada biraz daha kadro kalitesi yüksek takımlar gelecek. Orada başka senaryolar var. İnşallah her geçen gün Boluspor'da iyi oyun oynamaya çalışıyor ve gelişiyor oyun. Bunu maçın sonundaki istatistiklerden de sizler de görebilirsiniz. Yani şu anda memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Bolu'yla arasında bin 500 rakım farkı var"

Erzurum'un hava koşullarını bilerek deplasmana gideceklerini belirten Koşukavak, "Erzurum'da 20-23 derece arasında hava sıcaklığı var. Orada hafta sonu burada da bu dereceleri yakalıyoruz ama Bolu'yla arasında bin 500 rakım farkı var. O biraz bizi etkiler. Ama ondan 24 saat önceden gidiyoruz. Oraya 2-3 gün önceden gitmek gerekiyor ya da maç saatinden 24 saat önce. Çünkü metabolizma oraya uyum göstermeden maç oynayıp çıkmamız lazım. Ben çok Erzurum deplasmanı oynadım. Oyunun ilk 20 dakikası, oksijen az olduğu için adaptasyon yaşarken gidiyor. Erzurum da bunu biliyor zaten, oyunun ilk bölümlerine biraz ön alan baskıları yapıyorlar" dedi.