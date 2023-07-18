Yakup Yaşar Simsar, Romanya Ligi takımına transfer oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen sezon Beşiktaş forması giyen Yakup Yaşar Simsar, Romanya Ligi ekiplerinden CSM Focsani 2007 takımına transfer oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Simsar daha önce Beykoz Belediyesi ve Göztepe formalarıyla da mücadele etmişti. Ayrıca, Simsar hem A Milli Erkek Takımı'nda hem de Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda forma giymektedir.