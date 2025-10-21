Yakup Şevki Paşa Spor Kulübü Elazığ'da Kuruldu

Yakup Şevki Paşa Spor Kulübü Elazığ'da faaliyetlerine başladı.

Spor potansiyeli yüksek olan Aksaray Mahallesi'nde bulunan Yakup Şevki Paşa İlkokulu bünyesinde okul müdürü İbrahim Halil Serin, okul öğretmenleri Taylan Acar ve Halit Ziya Ağcabay tarafından Yakup Şevki Paşa Spor Kulübü kuruldu.

Altyapı eğitimi amaçlı kurulan kulüp 7-12 yaş arası çocuklara hizmet etmeyi amaçlıyor. Resmi olarak faaliyetlerine başlayan kulüp hedef olarak; şehre ve ülkeye yararlı sporcular yetiştirmeyi belirledi. - ELAZIĞ