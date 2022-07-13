Yahyalıspor yönetimi istifa etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yahyalıspor yönetimi istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yahyalıspor yönetimi istifa etti

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor'da yönetim kurulu istifa kararı aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalı spor'da yönetim kurulu istifa kararı aldı.

Yeni sezonda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele verecek olan Yahyalı spor'da yönetim kurulu, görevi bırakma kararı aldı. Yeşil Beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır Süper Amatör Kümede başarılı sezonlar geçiren, şampiyonluklar yaşayan, başarılarını BAL Ligi ile taçlandıran takımımızda, Yahyalı spor ve Yahyalı için Sedat Koyuncu Başkanlığında hizmet veren Yönetim Kurulumuz, oluşan mental yorgunluk nedeniyle görevi bırakma kararı almıştır. Genç, dinamik ve içlerinde spor heyecanı olan, Yahyalıspor'a mevcut Yönetimimizden daha iyi hizmet edecek kişilerden oluşmasını temenni ettiğimiz Yeni Yönetim Kuruluna başarılar dileriz" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Görevde olduğumuz sürece bizi destekleyen İlçe Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, iş adamlarımız, teknik ekiplerimiz, sporcu kardeşlerimiz ve eşsiz Yahyalı halkına teşekkür ederiz" cümlelerine yer verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title