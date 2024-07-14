Yahyalıspor, yeni teknik direktörünü açıkladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yahyalıspor, Teknik Direktör Furkan Selim Ünlü ile anlaştı.

2024-2025 sezonunda Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsil edecek olan Yahyalıspor'un yeni Teknik Direktör belli oldu. Geride kalan sezon Süper Amatör Küme'yi şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen yeşil-beyazlılar yeni sezon için kolları sıvadı. Yahyalıspor antrenör Mehmet Susamış ile yolların ayrılmasın ardından yeni sezonda takımı genç Teknik Direktör Furkan Selim Ünlü'ye emanet etti.

Yahyalıspor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Furkan Selim Ünlü ile BAL dönemi. Futbol A takımımız 2024/2025 sezonunda başarılı ve genç Teknik Direktör Furkan Selim Ünlü ile anlaşmıştır. Her iki tarafa içinde hayırlı uğurlu olsun" denildi. - KAYSERİ