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Yahyalıspor, yeni sezonda hedefi yüksek tutuyor

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup takımlarından Yahyalıspor, yeni sezonda ilk 2 takım arasında yer almayı hedefliyor. Antrenör Furkan Selim Ünlü önderliğinde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, iyi bir kadro kurarak başarıya ulaşmayı amaçlıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup takımlarından Yahyalıspor, yeni sezonda hedefi yüksek tutuyor. Yeşil-beyazlılar, ilk 2 takım arasında yer almak istiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Yahyalıspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenör Furkan Selim Ünlü nezaretinde çalışan yeşil-beyazlılar, sezona iyi başlamak ve sezon sonunda hedefledikleri noktaya gelmek istiyor.

Grup liderinin direkt 3. lige yükseleceği, ikinci sıradaki takımın Play-Off oynayacağı yeni sezonda mutlu sona ulaşmak isteyen Yahyalıspor, işi sıkı tutuyor. Antrenör Furkan Selim Ünlü, "İyi bir kadro kurduk. Hedefimiz var. Başarılı olmak istiyoruz. Hem transfer çalışmalarımız hem antrenmanlarımız devam ediyor. Bize güç veren bir yönetimimiz ve bize umut veren kadromuz var. Umarım iyi bir çalışma evresi sonrasında ligde başarılı oluruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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