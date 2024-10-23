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Yahyalıspor Yeni Antrenörünü Buldu

Yahyalıspor Yeni Antrenörünü Buldu
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Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yahyalıspor, ligin ilk 3 haftasında puan alamayarak son sıraya inmesi sonrası tecrübeli antrenör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşma sağladı. Yahyalıspor Başkanı Şahin Kömürcü, yaptıkları değişikliğin takımlarına fayda sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yahyalıspor, yeni antrenörünü buldu. Yeşil Beyazlılar, tecrübeli teknik adam Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta bulunan Yahyalıspor, yeni antrenörünü buldu. Ligin ilk 3 haftasını puansız geçiren ve son sıraya gerileyen Yahyalıspor'da Furkan Selim Ünlü ile yollar ayrılması üzerine tecrübeli bir isim Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşmaya varıldı. Yahyalıspor Başkanı Şahin Kömürcü, bulundukları konumdan çıkmak ve biran önce üst sıralara yükselmek adına Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Başkan Kömürcü, yapılan bu teknik heyet değişikliğinin faydasını göreceklerine inandıklarını ifade etti.

Tecrübeli teknik adam Yavuz Hastoprakçılar, anlaşma sonrasında Yahyalıspor ile ilk antrenmanına çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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