Yahyalıspor'un Antrenörü Yücel Sarıgül Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin amatör futbol camiası, Yahyalıspor'un antrenörü Yücel Sarıgül'ün vefatıyla sarsıldı. Kansere yenik düşen Sarıgül, bugün öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Son olarak Yahyalı spor takımında antrenör olarak görev yapan Yücel Sarıgül hayatını kaybetti.

Kayseri spor camiasının acı günü. Son olarak Süper Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor'un antrenörlüğünü yapan Yücel Sarıgül yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Hem amatör olarak hem de profesyonel olarak futbol oynayan ve ardından antrenörlük yapan 1969 doğumlu Yücel Sarıgül kısa zaman önce yakalandığı kansere direnemedi. Yücel Sarıgül'ün vefatı spor camiasını üzüntüye boğdu. Merhum Yücel Sarıgül bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan paylaşımda, "Yahyalıspor'un ve amatör camianın sevilen antrenörlerinden Yücel Sarıgül'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Yücel Sarıgül'e Allah'tan rahmet kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ

