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Yahyalıspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış Takımdan Ayrıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon olan Yahyalıspor'un Teknik Direktörü Mehmet Susamış, takımdan ayrıldığını duyurdu. Susamış, Bölgesel Amatör Lig'de başarılar diledi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Yahyalıspor'da Teknik Direktör Mehmet Susamış, takımdan ayrıldığını duyurdu.

2023-2024 sezonunda rakipleri tek tek geçerek şampiyon olan Yahyalspor, 2024-2025 sezonuna Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Bu sezonun tamamlanmasının ardından Yahyalıspor'da ilk ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlı takımı şampiyonluğa taşıyan tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Susamış yönetim ile yaptığı görüşme sonrası görevinden ayrıldı.

Tecrübeli ve başarılı Teknik Direktör Mehmet Susamış, yaptığı açıklamada, "İki yıldır görev yaptığım Yahyalıspor'dan bugün itibariyle ayrılmış durumdayım. Görev yaptığım süre içerisinde Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lige çıkan Yahyalıspor'da Kulüp Başkanı Mehmet Eder ve yönetici Yunus Emre Demirel, her zaman yanımda ve arkamda olmuştur. Allah kendilerinden razı olsun, teşekkür ederim. Bölgesel Amatör Lig'de Yahyalıspor'a başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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